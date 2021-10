Malattie rare, Macchia (OSSFOR): “Board regionali su modello PDTA per rachitismo ipofosfatemico"

"In ogni regione abbiamo costruito un board composto da clinici di riferimento, rappresentanti delle Regioni, Coordinatori Regionali per le Malattie Rare, rappresentanti della Farmaceutica regionale e ospedaliera e Associazioni di pazienti che si sono confrontati sul modello PDTA di OSSFOR applicato al rachitismo ipofosfatemico". Lo ha dichiarato Francesco Macchia, Coordinatore di OSSFOR, in occasione del Congresso Nazionale 2021 della SIFO dove, nel corso di una sessione specifica, si è parlato anche dell’approccio integrato, una modalità di successo nella gestione delle patologie.