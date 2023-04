Malattia Renale Cronica, Bianchi: “Problema rilevante di sanità pubblica”

(Adnkronos) - In occasione dell’evento “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della MRC”, riguardante l’aggiornamento del Documento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica (MRC), la più frequente malattia cronico-degenerativa nel nostro Paese tenutosi presso la sede del Senato lunedì 3 aprile, ha parlato Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia.