Make Italy Green, E.ON lancia evento per fronteggiare crisi climatica

(Adnkronos) - Si è svolto a Manerba del Garda, l’evento Make Italy Green organizzato da E.ON, in cui si è parlato di cause ed effetti del cambiamento climatico e possibili soluzioni da mettere in atto per fronteggiare tali sfide e rendere l’Italia più verde. A fare da sfondo alla campagna Make Italy Green, una barca sospesa sul Lago di Garda, a richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello d’acqua subito dal lago negli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici, conseguenza delle azioni non responsabili dell’uomo sul Pianeta.