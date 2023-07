Made in Italy, Travaglia (Nestlé), "Abbiamo contribuito a crescita economica Italia"

(Adnkronos) - “Nestlé è in Italia da 110 anni generando, oggi, un contributo di valore condiviso di 4,2 miliardi di euro che sono pari allo 0,22% del PIL. Abbiamo una massa salariale erogata di circa 1,2 miliardi che è pari ai consumi annuali di 45mila famiglie e in questa nostra attività lungo tutta la filiera, c’è un fattore moltiplicativo che prevede che per ogni persona che lavora con noi creiamo otto posti di lavoro per un totale di 64mila”. Così il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia, Marco Travaglia, a margine della conferenza stampa tenutasi al MiMit per la presentazione della nuova edizione dello studio: Nestlé crea valore all’Italia.