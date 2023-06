Lupus, Iaccarino: “Farmaci come belimumab migliorano qualità vita pazienti”

(Adnkronos) - In occasione della 2° giornata dell’edizione 2023 di EULAR (European Congress of Rheumatology), organizzazione che riunisce tutte le società europee di reumatologia, finalizzata a ricerca, prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie reumatiche, in svolgimento a Milano dal 31 maggio al 3 giugno, è intervenuto Luca Iaccarino, docente associato di Reumatologia presso l’università di Padova.