Lucio Fochesato, presidente Manageritalia Veneto “Dobbiamo creare valore peri il turismo veneto, serve una nuova progettualità che coinvolga il capitale umano”

(Adnkronos) - Indagare le esigenze del comparto turistico per sviluppare una nuova cultura manageriale è fondamentale in vista Milano Cortina 2026 , questo l’obiettivo di Manageritalia e Ciset che a Venezia hanno lanciato un progetto quadriennale “Il messaggio e di rinnovato entusiasmo per il settore del turismo, Manageritalia si è impegnata ad accogliere attorno al tavolo tutti gli attori della filiera a livello regionale con l’obiettivo di indagare le nuove sfide del settore come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Vogliamo stimolare delle riflessioni tenendo conto delle difficoltà che ci sono in questo momento, vanno considerati elementi come l’occupazione i cui dati sono da collimare con l’andamento demografico a medio termine, su questi elementi dobbiamo avanzare delle iniziative concrete per creare valore per i turisti, lavoro per i giovani e nuove professionalità. Grazie alla collaborazione con il Ciset abbiamo messo appunto una road map che invita a stimolare tutte le parti interessate sulle procedure utili da attivare, i giovani e il capitale umano sono al centro, e gli aspetti fondamentali sono sostanzialmente tre: creare attrattività verso i giovani, stimolare la formazione di figure professionali adeguate alle nuove sfide e sostenere le imprese. Solo così il Vento potrà mantenere la competitività che lo distingue”