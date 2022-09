(Adnkronos) - Luciana Littizzetto per la prima volta in studio a ‘Domenica In’. Da Mara Venier si racconta a cuore aperto e parla del rapporto coi figli avuti in affido: “Non è facile essere madre. Ci sono momenti in cui fai fatica, credo lo sia anche coi figli naturali” (www.raiplay.it).