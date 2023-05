Lombardia, accordo pubblico-privato di 1.5 milioni di euro per la ricollocazione delle figure manageriali

(Adnkronos) - È stato presentato a Milano, presso gli spazi IBM Studios Milano in piazza Gae Aulenti, il protocollo dell'intesa tra Regione Lombardia, le organizzazioni regionali Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia e le aziende Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia. L'accordo prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per la ricollocazione di ex dirigenti e manager tra i 50 e 62 anni e delle donne dirigenti.