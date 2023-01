(Adnkronos) - Un grande, corale e prolungato applauso ha accolto l’arrivo del feretro di Gina Lollobrigida in piazza del Popolo a Roma, dopo la chiusura della camera ardente in Campidoglio, e il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti, per la celebrazione dei funerali. “Sei una regina!”, è stato il grido che ha accompagnato l’entrata del feretro.