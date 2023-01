(Adnkronos) - Le note della fanfara dei Bersaglieri hanno accompagnato l’uscita del feretro di Gina Lollobrigida, al termine della cerimonia funebre nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Tanti anche gli striscioni, esposti nella piazza gremita. “”Grandiosa Gina, ti stanno aspettando in Paradiso per girare un film”, recita uno, sulla scalinata della chiesa. E poi: “Gina sei l’onore e la gloria di tutti gli italiani”, “Lollo, una Diva è per sempre”, “Anche se tu sei staccata dalla terra, non ti staccherai mai dal cuore”.

(di Enzo Bonaiuto)