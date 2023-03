(Adnkronos) - L'Italia in materia di accordi commerciali "è molto pragmatica. Ci sono alcuni accordi che sono avviati" come il Ceta, l'accordo commerciale tra l'Ue e il Canada in vigore dal 2017 in via provvisoria, che hanno sviluppato alcuni dati, che pragmaticamente sono a vantaggio delle nostre produzioni o mettono noi in condizione di competere con produttori di altri continenti. E questi accordi, io penso,che possano vedere una discussione in Parlamento che possa metterci nella condizione di arrivare alla sottoscrizione". Lo dice il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, riferendosi al Ceta, l'accordo di libero scambio Ue-Canada, in vigore in via provvisoria dal settembre 2017. Mentre altri accordi, come quello in fieri con il Mercosur, vanno valutati con attenzione, anche per "garantire" il livello qualitativo delle produzioni italiane.