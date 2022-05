(Adnkronos) - Non solo barca. Ugo Loeser, Amministratore Delegato ARCA FONDI SGR, sottolinea gli obiettivi ESG mirati alla sostenibilità: “Siamo i primi ad aver improntato tutta l’attività di marketing e comunicazione in un’ottica ESG. Non solo barca: per ogni sottoscrizione piantiamo un albero, per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2”