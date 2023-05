Lobbying, Scurria: “Con questa legislatura finalmente si potrà varare legge su relazioni istituzionali trasparenti”

(Adnkronos) - “Necessario stabilire rapporto trasparente, chiaro, sincero e funzionale tra politica, istituzioni e aziende. E’ in campo la proposta per avere una legge in Italia sulle relazioni istituzionali. Credo che questa sia la legislatura in cui si potrà varare finalmente una legge che metta trasparenza e ordine e che renda le relazioni efficaci”. Lo ha dichiarato Marco Scurria, senatore e segretario commissione Affari europei, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.