Lobbying, Falcone (Esso): “Per progetti nel settore dell’energia serve dialogo stretto con decisore pubblico”

(Adnkronos) - “Le relazioni istituzionali sono fondamentali per lo sviluppo di progetti nei Paesi in cui il settore dell’energia gioca un ruolo cruciale. Il settore dell’energia è molto complesso anche dal punto di vista normativo, quindi prendere decisioni anche da parte dell’investitore privato è complesso. Il dialogo istituzionale è molto importante come è importante mettere a disposizione del decisore pubblico l’esperienza delle aziende private”. Lo ha dichiarato Marco Falcone, direttore relazioni esterne e istituzionali Esso Italia Spa, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.