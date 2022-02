Lo SkiDome di Dubai “si veste” di Piemonte per promuovere eccellenze regionali

(Adnkronos) - È stata inaugurata presso lo SkiDome di Dubai, il più grande impianto sciistico indoor, la campagna promozionale della regione Piemonte ideata per raccontare le montagne e le eccellenze culturali e artistiche piemontesi. Per i prossimi tre mesi le centinaia di migliaia di visitatori di questa stazione sciistica, l’unica al mondo al coperto, potranno ammirare le immagini delle piste e delle bellezze naturali ed artistiche del Piemonte e ricevere informazioni su di esse grazie alla campagna promozionale che la Regione ha realizzato in collaborazione con VisitPiemonte.