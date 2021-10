In occasione del restauro di un’importante opera di origine etrusca del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Livio Livi, Direttore Risorse Umane Relazioni Esterne e Sostenibilità di Q8 Italia, ha sottolineato quanto sia stato importante per Q8 contribuire ai lavori di valorizzazione data l’importante valenza simbolica del reperto per quanto concerne le dinamiche di genere.