(Adnkronos) - “Contro l’invecchiamento della popolazione e della denatalità bisogna investire nelle infrastrutture di servizio e ripensare radicalmente la rete di sostegno alle famiglie”. Afferma Pierpaolo Limone, rettore dell’università di Foggia, delegato della conferenza dei rettori per la formazione e l’orientamento, a commento dei temi trattati in occasione degli Stati generali della natalità in corso a Roma.