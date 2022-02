Liccione (no vax): "Qui a piazza Venezia chiediamo di essere ascoltati da istituzioni"

(Adnkronos) - "Siamo qui in piazza Venezia, il punto nevralgico della città, per chiedere alle istituzioni di ascoltarci. Non andrò via finché non ci riceveranno. Sono disposto a dormirci". Così all'Adnkronos Marco Liccione, leader no vax di Torino è questa mattina a Roma, in piazza Venezia, ad anticipare la manifestazione autorizzata al Circo Massimo. "Siamo in tanti, ma c'è chi qui è rimasto dietro perché ci hanno già minacciati di arresto - risponde a un manifestante che gli chiede perché sono così pochi - Dai palazzi del potere ci dicono che dovremmo convincerli, eccoci. Siamo qui per questo, per spiegargli le nostre ragioni. Vogliamo un confronto e, se non hanno scheletri nell’armadio, non possono negarcelo". (di Silvia Mancinelli)