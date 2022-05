(Adnkronos) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) "In questa base uno dei miei plotoni effettua una attività di controllo e monitoraggio di quanto succede lungo la Blue Line che corre in direzione Ovest, Est e separa il Libano da Israele. La situazione non registra particolari motivi di una forte escalation, ma effettuiamo numerose pattuglie e attività congiunte con le forze armate libanesi proprio per scongiurare possibili rischi". E' quanto racconta all'Adnkronos il capitano Ludovico Di Giacomi, comandante di squadrone nella base Unp 1-31.