Liardo (Direttore marittimo): “Il mare va preservato dalle plastiche, ma non solo”

(Adnkronos) - In occasione della Rolex Giraglia 2022, si è tenuto nella serata di sabato 18 giugno a Genova, presso l’Nh Marina, il think talk “Blue economy, ambiente e sostenibilità”, un evento che testimonia la sensibilità che ha il mercato per gli appassionati del mare, “loro sono i nostri clienti” sottolinea Andrea Razeto, Vice Presidente Confindustria Nautica, che pone l’accento sulla filiera produttiva delle barche in un’ottica di sostenibilità che “sta diventando sempre più la parte principale di tutto quello che serve per la costruzione della Barca”. Razeto poi aggiunge: “Le nostre barche vengono già pensate per come poi saranno a fine ciclo di vita, a come saranno smantellate, riciclate o riutilizzate”.