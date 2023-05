Leucemia mieloide acuta, Aifa approva nuova terapia innovativa

(Adnkronos) - Si è tenuta a Roma la conferenza stampa dal titolo ‘Leucemia Mieloide Acuta: le nuove prospettive nella gestione della malattia’. All’evento hanno partecipato numerosi esperti del settore che hanno avuto modo di illustrare le novità riguardo ad una patologia ematologica aggressiva che ogni anno colpisce in Italia circa 3.300 persone, la maggior parte delle quali pazienti anziani. Tra le novità c’è da menzionare il via libera da parte di AIFA alla rimborsabilità del farmaco Venetoclax in combinazione con azacitidina per chi non è idoneo alla chemioterapia intensiva standard. Il farmaco allunga la sopravvivenza di 15 mesi.