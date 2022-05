Leucemia, Amadori (Ail): “Siamo sulla strada giusta, obiettivo guarigione non più lontano”

(Adnkronos) - “La collaborazione tra Ail e Leukemia è nata dalla necessità di calarsi nel mondo della ricerca scientifica. Ail ha sempre avuto due direttrici di marcia: aiutare parenti e familiari ed investire nella ricerca scientifica per conoscere meglio le malattie tumorali del sangue. Oggi siamo sulla strada giusta per poter marciare verso un miglioramento continuo dei risultati terapeutici dei tumori del sangue. L’obiettivo della guarigione non è più lontano”. Così il Consigliere Nazionale di AIL, Sergio Amadori, a margine meeting ‘Leukemia 2022’, tenutosi presso l’Hotel NH Collection - Vittorio Veneto di Roma.