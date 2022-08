(Adnkronos) - "Se vinceremo le elezioni garantiremo una mensilità in più alla fine dell'anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici e per i lavoratori. Questo è il cuore del nostro programma". Lo annuncia in un video il segretario del Pd Enrico Letta a un mese esatto dalla caduta del governo Draghi. E puntando il dito contro Conte, Berlusconi e Salvini che lo hanno fatto cadere impedendo proprio che si realizzasse questa stessa promessa già negoziata con i sindacati.