LetExpo, Tranchino: “Noi punto di riferimento per aziende di logistica e trasporto”

(Adnkronos) - Venerdì 10 marzo, terza giornata di LetExpo, innovativa fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°, che si svolge a Veronafiere fino all’11 marzo 2023, è intervenuto Eugenio Tranchino, managing partner Watson Farley & Williams Italia, che ha parlato di come lo studio legale sia un pilastro importante per le aziende di logistica e trasporto e di come cerchi di aiutare i propri clienti anche attraverso la mediazione con le istituzioni.