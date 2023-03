LetExpo 2023, Testa: “Importante essere qui, tema logistica complesso ma cruciale”

(Adnkronos) - Logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360°, sono questi i temi centrali della seconda edizione di LetExpo, in svolgimento a Veronafiere dall’8 all’11 marzo 2023. Gianluca Testa, Managing Director, Southern Europe, the U.K. and European Central Operations, Avis Budget Group, presente alla manifestazione, ha parlato dell’importanza di partecipare alla manifestazione per confrontarsi sulle complesse ma cruciali dinamiche che riguardano la logistica.