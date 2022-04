Legalità e Profitto, BUSIA (Anac): “Operare correttamente conviene”

(Adnkronos) - “Il messaggio che viene oggi è che la legalità conviene, perché aiuta la collettività risparmiare e conviene alle imprese perché le imprese possono operare bene in un mercato concorrenziale libero. Quello che vorrei fare è semplificare le attività, noi stiamo cercando di farlo. Occorre anche aiutarle e avvicinarsi a loro con sistemi di chiarezza di visibilità: l’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione sta operando In questo senso favorendo la digitalizzazione, favorendo la semplificazione e allo stesso tempo garantendo trasparenza che è elemento essenziale perché le imprese migliori siano premiate e possano competere e invece le imprese che non si comportano bene vengano messe fuori dal mercato”.