Lega, il capodelegazione Ue: "Fallimento politico su gruppo sovranista"

(Adnkronos) - Il progetto di creare un gruppo unico delle destre nel Parlamento Europeo, unendo Identità e Democrazia, il gruppo della Lega, e i conservatori dell'Ecr, dove siede Fratelli d'Italia, non si è realizzato e questo è un "fallimento" delle due famiglie politiche, perché gli elettori "non capiscono" per quale motivo due forze che perseguono obiettivi simili continuino a rimanere separate nell'Aula di Strasburgo. Lo dice il capodelegazione degli eurodeputati della Lega Marco Campomenosi, a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo.