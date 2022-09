(Adnkronos) - Bagno di folla per Matteo Salvini a Pontida. Appena arrivato sul pratone, il segretario della Lega ha costeggiato le transenne sotto al palco, concendendosi a abbracci e selfie. In camicia, abbigliamento casual è tampinato da decine di cameraman e di cronisti. A breve iniziereanno gli interventi sul palco, mentre decine sono i video finora proiettati dai maxi schermi sul palco, con i sindaci eletti dal Carroccio, che dichiarano la loro fiducia nel leader, 'recitando' il credo in Matteo Salvini, slogan della campagna elettorale.