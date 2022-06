Learning Forum, Margreth (Kekyjob): “Momento utile per mondo HR per incontrarsi e tenersi aggiornati”

(Adnkronos) - IL Learning Forum È un momento utile per noi del mondo HR per incontrarsi e tenersi aggiornati, occasione di incontro e ascolto. Ritengo che la formazione oggi sia la leva strategica per poter affrontare le prossime sfide future. Nell’area HR , Il processo di selezione del personale è mutato, aprendo spazi all’innovazione, come il video colloquio, che può essere appunto in diretta ed in differita. È una tecnica utile che va ad implementare il processo di selezione, e conoscere qualcosa in più sul candidato.