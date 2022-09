Leanza (Aci): "Eccellenze sport automobolistico veicolo del Made in Italy"

(Adnkronos) - "Le eccellenze dello sport automobilistico italiano sono sicuramente un veicolo straordinario di promozione turistica dell'intero Paese e del Made in Italy. L'Italia è tra i principali Paesi al mondo organizzatori di gare automobilistiche e gestori di un complesso di eventi che ammontano a un migliaio l'anno". Lo ha detto il direttore centrale di Aci, Vincenzo Leanza, a margine della terza festa nazionale della Confederazione AEPI al via oggi a Labro, in provincia di Rieti.