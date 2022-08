Le nuove generazioni di viticoltori

(Adnkronos) - C’è chi prende in mano l’attività di famiglia, chi si lancia in una nuova avventura e decide di iniziare a scrivere il primo capitolo di una storia tutta nuova, chi innesta innovazione su tradizione e chi, mosso dalla passione, si affaccia al mondo della viticoltura: secondo Carlo Cavicchioli – ultima generazione della famiglia Cavicchioli che guida la cantina modenese Francesco Bellei e l’azienda Castel Faglia in Franciacorta -, sono tanti i giovani che decidono di fare del vino il loro lavoro e questo si riflette anche sui trend di consumo.