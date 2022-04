(Adnkronos) - Secondo i dati Istat relativi al 2020, in Italia vi sono oltre 2,1 milioni di NEET. L’INPS sta facendo la sua parte per sostenere e promuovere l'accesso al mondo del lavoro e l'occupazione giovanile stabile attraverso una serie di misure, specie sotto forma di sgravi contributivi per i datori di lavoro.