Le fiabe della Buona Salute: Il racconto delle patologie croniche con la voce di chi le conosce da vicino

(Adnkronos) - Il podcast NIMP Our voices matter, il primo a dare voce alle malattie croniche, attraverso delle fiabe raccontate da chi le vive, è stato presentato nel corso dell’evento web “Le fiabe della buona salute” con cui si è concluso il percorso della terza edizione di NIMP - Novartis Influencer Masterclass for Patients, iniziativa di Novartis realizzata, quest’anno, in collaborazione con Scuola Holden di Torino. All’evento hanno partecipato: Filippo Losito, Docente Scuola Holden, Alessandra Rosabianca, psicologa-psicoterapeuta, Martina Vianovi Attrice e collaboratrice di Scuola Holden che ha letto le tre fiabe presentate in anteprima durante la diretta web, e Anna Zaghi, Patient Engagement Manager, Novartis. Uno spazio particolare è stato riservato alla voce dei pazienti, autori delle tre fiabe, le prime condivise con il pubblico: Fabio, Italia e Giusy, che hanno raccontato la loro esperienza Il podcast si compone di tre episodi, ciascuno affronta una tematica precisa – malattie della pelle, continuità terapeutica e assistenza territoriale- ed è composto da 4 fiabe diverse. Il filo conduttore è il racconto della loro sfida con la malattia, il loro percorso, fatto di alti e bassi, di vittorie e sconfitte, incontri e scoperte. Storie di vita di chi non si arrende e intraprende una vita diversa e impara a guardare con fiducia e ottimismo al futuro. Nella diretta la voce dei protagonisti e le storie lette e commentate in anteprima dagli esperti e dagli stessi autori.