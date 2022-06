(Adnkronos) - Le 'Fate' incantano ai Giochi del Mediterraneo e vincono il primo oro per l'Italia ad Orano 2022. Un successo raggiunto superando anche le scosse dl terremoto durante la gara e merito dell'affiatamento del gruppo. "La gara è andata molto bene, ci sono stati piccoli errori ma a livello di squadra siamo state molto unite, abbiamo sempre cercato di dare il massimo e siamo davvero molto contente del risultato. Il terremoto? Non me ne sono accorta", ha detto Martina Maggio.