Le attività in vigna e in cantina raccontate sui social

(Adnkronos) - Arrivare al grande pubblico e ai più giovani anche attraverso le piattaforme social e il coinvolgimento dei wine blogger è la strategia sperimentata da Tenuta Santa Caterina – cantina piemontese situata nel cuore delle colline del Monferrato - per un futuro della comunicazione enologica che sia in grado di raccontare sempre di più la varietà e l’unicità del vino Made in Italy. Adnkronos - Vendemmie