Lazio, Orneli: “Per nostra Regione 17-20 mld a disposizione nei prossimi anni”

(Adnkronos) - “La Regione Lazio è già partita con la nuova programmazione dei fondi europei 2021/27, che rappresenta insieme al Pnrr una straordinaria opportunità per tornare a crescere. Su questa regione atterreranno nei prossimi anni tra i 17 e i 20 miliardi di euro, che serviranno non per tornare al modello di sviluppo pre-Covid ma per costruire una prospettiva una prospettiva radicalmente nuova, fondata su innovazione, sostenibilità, inclusione sociale e un investimento strategico sulle competenze delle persone”.