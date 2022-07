Lavoro: Ippoliti (Cri), “Con LISA orientate più di 900 persone con disabilità e difficoltà economiche”

(Adnkronos) - “I dati che abbiamo sono ancora parziali ma al momento abbiamo orientato all’interno dei nostri sportelli più di 900 persone; abbiamo accompagnato in percorsi lavorativi più di 40 individui e abbiamo formato più di 800 volontari in tutta Italia, aprendo 21 presidi LISA su tutto il territorio nazionale”. Così il Project Manager del progetto LISA, Fernando Ippoliti, a margine della presentazione dei risultati del progetto L.I.S.A. promosso dall’organizzazione da lui presieduta, tenutasi presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Il terzo settore è stata una componente fondamentale del progetto. Uno degli obiettivi era quello di creare una rete con loro, tramite la sottoscrizione di accordi quadri per costruire un percorso di inclusione lavorativa – ha continuato -. Le persone coinvolte hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e, quindi, sono individui diversamente abili ma anche quelli con difficoltà economiche”.