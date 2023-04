Lavoro, firmato protocollo d'intesa tra INAIL e AEPI su sicurezza e prevenzione

(Adnkronos) - "INAIL e AEPI firmano un nuovo protocollo d’intesa per rendere la sicurezza e la prevenzione un valore aggiunto. È questo l'oggetto dell’incontro tenutosi a Roma, presso la sede dell'INAIL nel cuore della capitale, che ha visto un momento di confronto sui primi mesi del nuovo esecutivo in relazione ai temi del lavoro e delle imprese. il protocollo di intesa fra AEPI e INAIL segna l’avvio di una collaborazione strutturata e permanente su temi di grande rilevanza come formazione e prevenzione, con iniziative volte a promuovere la sicurezza sul lavoro."