La vocazione gastronomica del Prosecco

(Adnkronos) - Da anni Masottina ha stabilito un forte dialogo con wine lovers, ristoratori, enotecari e sommelier per promuovere la cultura del vino Prosecco nel mondo, soprattutto a tavola. L’obiettivo è quello di promuovere un’occasione di consumo che rappresenta non solo un attimo di piacere ma la storia, il territorio e la cultura italiana, attraverso l’abbinamento di questo vino a piatti studiati dai grandi chef e da cuochi che interpretano il gusto italiano nel mondo. Durante Milano Wine Week la vocazione gastronomica di R.D.O. Ponente Masottina ha dato modo di poter degustare il vino in abbinamento al Risotto Milano-Venezia dello chef Giuseppe Postorino de L’Alchimia, piatto entrato a far parte dei piatti icona del ristorante. Adnkronos - Vendemmi