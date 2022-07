''La terra cambia palmo per palmo''

(Adnkronos) - Ciascun vino è diverso, ma non solo: i frutti della terra possono variare di spanna in spanna, come ha appreso dai suoi avi Stefano Civino, che ai microfoni di Vendemmie ha raccontato l’approccio al marketing vinicolo della Cantina Sociale Sampietrana (San Pietro Vernotico - BR), volta a valorizzare l’unicità di ciascun prodotto. Adnkronos - Vendemmie