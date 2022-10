La sostenibilità a tutto tondo secondo Argea

(Adnkronos) - Il gruppo Argea - il gruppo vitivinicolo nato dalla fusione di Botter e Mondodelvino - ha partecipato a Milano Wine Week con Habitat, una tavola rotonda per tracciare un manifesto per il settore vitivinicolo a cui hanno partecipato alcuni dei più autorevoli esponenti dei temi dell’ESG (environment, social, governance) e della sostenibilità, tema che è necessario trattare secondo tutte le sue accezioni e sfaccettature, come testimonia ai nostri microfoni Enrico Gobino, Direttore Marketing Argea.

