La sfida digitale per la crescita dell’Italia - Rivedi la diretta

(Adnkronos) - n tema centrale, per il presente e il futuro: ‘La sfida digitale per la crescita dell’Italia’. Un evento organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia, lo affronta in un momento importante, con un confronto tra gli esponenti delle principali forze politiche, a dieci giorni dalle elezioni. Sarà trasmesso in streaming giovedì 15 settembre, alle 16, sul sito adnkronos.com e sugli account social dell’agenzia.

La trasformazione digitale è in corso, il Pnrr deve sostenerla e accompagnarla. E il nuovo governo dovrà raccogliere la sfida e accelerare su più fronti: le infrastrutture, la gestione dei dati, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza. Ne parlano:

- Federico Mollicone, responsabile Innovazione Fratelli d’Italia

- Antonio Nicita, Responsabile Istituzioni, Tecnologie e Pnrr PD

- Giulia Pastorella, vicepresidente Azione

- Alessandra Todde, viceministro Mise, M5S

- Federica Zanella, Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Lega

L’amministratore delegato di Sap Italia, Carla Masperi, porta al tavolo il punto di vista del mondo aziendale.