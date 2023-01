(Adnkronos) - Benedetto XVI è stato sepolto nelle Grotte vaticane, nella tomba dove era precedentemente sepolto papa Wojtyla, poi, portato in basilica nel 2011 dopo la sua beatificazione. "All'atto della sepoltura - ha ragguagliato il portavoce del Vaticano - viene messa con un rito una fettuccia attorno alla bara di cipresso con i sigilli della Casa pontificia, dell'Ufficio delle celebrazioni liturgiche e del Capitolo vaticano di San Pietro".

La bara di cipresso è stata quindi messa in una di zinco, poi in una cassa di legno e portata nelle Grotte vaticane. La tumulazione è avvenuta in forma privata. La bara dove riposano le spoglie è stata chiusa con un rito particolare ed è la stessa utilizzata per i funerali. All'interno sono state poste le medaglie coniate nel corso del pontificato di Benedetto XVI, i palli (non è stato specificato il numero) che ripercorrono la storia di Ratzinger e il rogito in un cilindro di metallo, vale a dire il testo che descrive il pontificato del Papa in breve.