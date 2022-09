La neodeputata M5S Onori: "Difenderò i diritti di donne e giovani"

(Adnkronos) - Federica Onori, appena eletta alla Camera per il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione Estero - Europa, promette a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, di battersi per difendere i diritti delle donne e dei giovani, le categorie che più "soffrono" le "carenze strutturali" del nostro Paese, come i bassi salari, tra le prime cause dell'emigrazione.