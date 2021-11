“La Musica che €onta”: l’anteprima del rapporto di AFI sullo stato economico dell’industria musicale

E’ stata presentata questa mattina in Senato, l’anteprima del rapporto “La Musica che €onta ”, condotta da AFI (Associazione Fonografici Italiani), in collaborazione con Deloitte, il centro studi Assolombarda, le società UTOPIA e Gfk . Lo studio si concentra sul valore e lo stato economico dell’industria musicale italiana. Evidenziando come questa stia contribuendo alla crescita del settore culturale, sociale ed economico . “La musica in Italia deve contare di più. L’ambizione è di dare la giusta dimensione economica al settore”, ha rimarcato il Presidente di AFI, Sergio Cerruti. Con l’occasione il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha dichiarato che a breve partirà un bando per promuovere la salvaguardia del patrimonio storico italiano. “All’interno del Pnrr stiamo portando avanti una serie di provvedimenti per promuovere la digitalizzazione dei brani storici della musica italiana”, ha sottolineato la senatrice.