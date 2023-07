La mostra 'Ritratte. Donne di arte e di scienza' Al Museo Bilotti di Roma apre al pubblico

(Adnkronos) - Dal 13 luglio, il Museo Carlo Bilotti di Roma accoglierà il pubblico con una mostra fotografica intitolata "Ritratte. Donne di arte e di scienza". Questa esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è stata curata e realizzata dalla Fondazione Bracco in collaborazione con Arthemisia e i Servizi Museali Zetema Progetto Cultura. Attraverso gli scatti del fotografo internazionale Gerald Bruneau, la mostra metterà in risalto le competenze professionali delle donne che hanno raggiunto posizioni di prestigio nel campo della scienza e dei beni culturali. L'esposizione offrirà un percorso di immagini e parole, un viaggio narrativo racconterà la guida di queste professioniste, che attraverso le loro biografie, propongono un modello di leadership inclusivo e ispirante. Il titolo stesso della mostra, "Ritratte", fa riflettere: nella storia dell'arte, infatti, venivano ritratti principalmente i potenti: membri di famiglie nobili, aristocratici e regnanti, che fissavano la propria immagine su tela in assenza della fotografia. Questa pratica riguardava quasi esclusivamente le donne di buona famiglia, che potevano permettersi il compenso di un pittore. Oggi, "Ritratte" amplifica il concetto di uno sguardo nuovo su donne visibili, protagoniste e centrali.