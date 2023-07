La Fondazione Magna Grecia fa tappa a Scilla per un Sud "Green & Blue"

(Adnkronos) - Scilla ancora una volta protagonista degli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Magna Grecia. Un gioiello del Tirreno da valorizzare e promuovere. Il Focus della due giorni organizzata al Castello Ruffo ancora una volta guarda non al futuro del Mezzogiorno ma ai futuri, perché sono molti e tutti ugualmente interessanti. Tema dell'edizione 2023 "Un Sud green e blue". Risorse, ostacoli e opportunità". E se si parla di opportunità Nino Foti, presidente della Fondazione, non ha dubbi: il ponte sullo Stretto è fondamentale. Alessandro Russo, direttore editoriale de LaC Network, ha sottolineato il paradosso di un Meridione sempre più marginale, nonostante la ritrovata centralità del Mediterraneo. Paola Bottero, direttore strategico di Publiemme ha spiegato l'importanza del verde e del blu per il futuro del Sud.