(Adnkronos) - L’opera è di copertura della Sala Zubin Metha, nuovo Auditorium del Teatro del Maggio Fiorentino. Circa 2.270 metri quadri al limitare del Parco delle Cascine, per una cava di marmo in cui è scavata una trincea per estrarre il prezioso materiale. “Un progetto che unisce arte e musica”, ha dichiarato sindaco di Firenze, Dario Nardella.