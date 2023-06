La birra traina la filiera agroalimentare made in Italy

(Adnkronos) - Servizio EVAnews. La birra fa bene al sistema agroalimentare italiano. È quanto emerge dall'ottava ricerca condotta da Nomisma, società di consulenza strategica e aziendale per l'osservatorio birra e Agronetwork, che racconta i consumi di birra nell'Horeca, attraverso il punto di vista di un campione di mille consumatori tornati nei luoghi della socialità e di cento professionisti del fuoricasa. A vincere il modello conviviale. I dati infatti hanno evidenziato come 8 volte su 10 la birra nel fuoricasa venga sempre consumata a pasto con prodotti italiani di qualità. Dalla pizza che diventa volano per pomodori pelati, olio, mozzarella e tante altre eccellenze locali, ai primi, all'aperitivo con prodotti squisitamente del territorio. "Con Fondazione Birra Moretti abbiamo voluto indagare questo aspetto nuovo ed è emerso che l'Horeca, in particolare, ma in generale la birra nell'Horeca, sono un forte traino per la filiera agroalimentare italiana con particolare riferimento alla birra. Perché? Perché la birra si abbina a cibi per noi classici, come la pizza, che a loro volta sono composti da elementi della tradizione, della cultura, dell'alimentazione italiana e ingredienti italiani. E quindi di fatto questo studio è il primo che mette in collegamento questi elementi. La filiera della birra ha un livello di tracciabilità elevatissimo perché ci sono un numero limitato di varietà di malto e quindi è stato possibile, nel corso degli anni, essere estremamente scientifici e approfonditi e quindi oggi la sostenibilità della birra nell'ingredientistica è garantita da una tracciabilità lungo tutta la filiera". I dati raccolti evidenziano come il consumo di birra da parte degli italiani sia un consumo di tipo consapevole e intelligente perché utilizzata durante il pasto e quindi sostenibile per il nostro sistema organico. "Ovviamente si deve bere in modo educato e consapevole, l'abbiamo detto, eppure consumare birra di qualità, quindi dove gli ingredienti possano essere tracciati, può avere anche un suo effetto positivo sulla salute perché gli ingredienti che utilizziamo per fare la birra, a partire dall'acqua, per passare attraverso il luppolo e i flavonoidi che contiene, possono essere utili anche al nostro benessere. La filiera dell'agroalimentare trae benefici sicuramente dalla produzione di birra però noi dobbiamo essere sempre rivolti alla sostenibilità ambientale e del nostro corpo. Quindi, come possiamo essere sostenibili per l'ambiente e per il nostro sistema corpo? Sicuramente consumandola in modo consapevole e favorendo una filiera di qualità perché solo un prodotto di qualità può essere gestito, se in maniera appunto organizzata, pertinente, può essere benefico anche per il nostro sistema organico".