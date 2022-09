L’Oréal For Youth compie un anno: 18mila opportunità di lavoro nel 2021

(Adnkronos) - L’Oréal, primo gruppo cosmetico a livello mondiale, ha dato vita nel 2021 al programma globale L’Oréal For Youth, che offre agli under 30 di 150 Paesi concrete opportunità di lavoro e masterclass per la formazione professionale. Ne parla Costantinos Bovolis, HR Director di L'Oréal Italia.